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        Haberler Dünyadan Barack Obama ile Jennifer Aniston arasındaki aşk dedikodularından sonra Michelle Obama ilk kez konuştu - magazin haberleri

        Barack Obama ile Jennifer Aniston arasındaki aşk dedikodularından sonra Michelle Obama ilk kez konuştu

        Barack Obama ile Jennifer Aniston'un aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerinden inmezken, söylentiler sonrası Michelle Obama'dan ilk mesaj geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:03
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        • 1

          Michelle Obama, Barack Obama ile 32 yıllık evlilikleriyle ilgili devam eden çatırdama söylentilerinin ardından eşiyle ortak bir mesaj paylaşarak sessizliğini bozdı.

          61 yaşındaki eski First Lady, Obama Vakfı'nın Instagram hesabından bir alıntı yaptı.

        • 2

          Michelle Obama, Chicago'daki bir parkta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Hadiya Pendleton'a ithafen paylaştığı mesajda "Barack ve ben" ifadelerini kullandı ve eşiyle birlikte genç kızın anısına yapılacak törene katılacaklarını söyledi.

          Onur listesi öğrencisi olan Pendleton, 2013 yılında Barack Obama'nın ikinci göreve başlama töreninde majör takımıyla birlikte sahnede gösteri yaptıktan birkaç gün sonra öldürülmüştü.

        • 3

          Michelle Obama'nın, eşi Barack Obama ile birlikte anma törenine katılacağı duyurusu, son dönemde ayyuka çıkan ayrılık söylentilerine bir yanıt olarak yorumlandı. Çünkü Michelle Obama'nın son aylarda önemli etkinlikte yer almaması, çiftin evliliği hakkında dedikoduları artırmıştı.

          Michelle Obama, 9 Ocak'ta Jimmy Carter'ın cenazesinde ve Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde, Baracak Obama'ya eşlik etmemiş, bu durum da evliliklerinde sorun olduğu fikrini ortaya çıkarmıştı.

        • 4

          Hatta boşanma iddiaları, Brack Obama'nın ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile yasak aşk yaşadığı dedikodularıyla desteklenmişti. Barack Obama ile ilişki söylentilerine Jennifer Aniston, geçtiğimiz aylarda katıldığı talk show programında yanıt vermiş, "Kesinlikle doğru değil" demişti. Aniston, Barack Obama'yı kastederek, "Onunla sadece bir kez karşılaştım. Michelle'i ondan daha fazla tanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

        • 5

          Obama çiftinin boşanacağı dedikodularıyla birlikte yeniden alevlenen yasak aşk iddiasını, bu kez Aniston'ın uzun zamandır sözcülüğünü üstlenen Stephen Huvane yalanlamış, söylentilerin "tamamen uydurma" olduğunu söylemişti. Huvane, Jennifer Aniston'ın "Barack Obama'yı çok az tanıdığını" vurgulamıştı.

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