Dosso Dossi Fashion Show’un bu yılki dünyaca ünlü baş mankeni İsrailli Bar Refaeli oldu.

Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre; Antalya Expo Center’da düzenlenen şovda 34 yaşındaki Rafaeli, 4 kıyafet sergiledi.

Aralarında Deniz Akkaya ile Özge Ulusoy’un da olduğu mankenlerin eşlik ettiği Bar Refaeli, Hikmet Erarslan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında ana başlıklar halinde şunları söyledi:

Türkiye’yi çok seviyorum.

Türkiye, evime çok yakın.

Türk kadınları, çok kadınsı ve çok bakımlı.



Türkiye’den tanıdığım tek ünlü Nusret Gökçe.

Yeniden anne olacağım.