35 yaşındaki Bar Rafaeli, gönderisine şu notu düştü:

Her başarılı kadının arkasında, kendi önündeki yolda hiçbir şeyin durmasına izin vermeyen korkusuz bir kız çocuğu vardır. Haydi, eğitime ulaşılabilirliği destekleyelim; çünkü öğrenim fırsatı, her şey demektir.