Banu Parlak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Banu Parlak, Instagram hesabının hikaye bölümünden, Boşanır boşanmaz kocamla yattın" diyerek takipçisine ateş püskürdü.

BANU PARLAK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1987 senesin dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sesi ve güzelliği ile dikkat çeken Banu Parlak, güçlü sesiyle de sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram'da 800 bin kişinin üstünde takipçisi olan Banu Parlak son olarak çıkardığı Narin Yarim şarkısı ile hayran kitlesini genişletti.