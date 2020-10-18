"Hiç unutamadığınız öpüşme sahne oldu mu?" sorusuna ise, "Oldu tabii. Cüneyt Arkın’la. Çok yakışıklı bir adam. 30’lu yaşlarına yetişemedim ama yine de yakaladık. Bir bakış bile olmadı aramızda. Cüneyt Arkın inanılmaz, çok asil, çok cool, muhteşem bir insan." şeklinde yanıt verdi.