01 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Banu Alkan, Habertürk TV'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Alkan, "Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Banu Alkan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
"ÜNLÜ OLUNCA ÖNEMLİ İSİMLER BENDEN SONRA ANILMAYA BAŞLADI"
- Şöhreti bir anda yakaladım, genç isimlere fırsat verdim. Ünlü olunca önemli isimler benden sonra anılmaya başladı.
- Afrodit aşk ve güzellik tanrıçası demek. Murat Taşdemir 13 sene beni çok yormuş. Bebekler dünyaya geldi, annemi kaybettim. Sonra kendimi yeğenlerime adadım.
"AŞKA BU YAZ KAPILARIMI AÇACAĞIM"
- İlk defa bu yaz aşka kapılarımı açacağım. Bu ana kadar kapalıydı... Murat Taşdemir bitmeyecek aşkı bir sözle bitirdi. Şimdi sadece anılarımı yayınlıyorum. Tekrar bana dönse asla artık olmaz.
"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI OLMAK İSTİYORUM"
- Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum. Çok zeki ve güzel olmaktan sıkıldım. Yıllardır gazeteci ve prodüktörlerle uğraştık.
- Türkiye benim çok zeki olduğumu düşünüyor. Popüler çok insanlar var ama Çeşme'de halkın 10 bini benim arkamda olurdu.
- Annemi kaybettiğim gün hayatımın en acı günüydü.
"TÜRKİYE, BANU ALKAN'I ÇOK SEVİYOR"
- Format olduğunu bildiğim için tokat olayını çok önemsemedim. Murat çok naiftir aslında, biraz da maçodur. Orada nasıl onu yaptı bilmiyorum. O olayla inanılmaz bir şöhret yakalamıştı ama şunu atladı; Türkiye, Banu Alkan'ı çok seviyor.
"AKLI BAŞINDA BİR KIZDIM"
- 16 yaşında sinema sektörüne başladım. Şöhreti yakaladığım zaman çok aklı başında bir kızdım. Annem böyle öğretmişti, bu konuda önemli bir faktördü. Ablam da öyledir...
"BİZDEN SONRA SİNEMAYA NESİL GELEMEDİ"
- Bizden sonra sinemaya yeni nesil gelemedi, beyazperde kabul etmedi. Şu an filmler çekiliyor ama bizden sonra gelen olmadı. Türkiye'de beğendiklerim var. Tuba Büyüküstün'ü beğeniyorum Türkiye'den. Serenay Sarıkaya bana çok dişi gelmiyor. Ben kadını biraz dişi seviyorum.
- Ben makyajsız daha güzelim, makyöze sorabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde YouTube sayfamdan makyajsız halimi görebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!