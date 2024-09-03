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        Haberler Gündem İstanbul Bankacı tekelciyi öldürdü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bankacı tekelciyi öldürdü!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Gaziosmanpaşa'da lüks bir sitenin içinde korkunç bir cinayet işlendi. Tekel bayisi işletmecisiyle tartışan bankacı silahını çekip ateş açtı. İkilinin husumeti biri için mezarda diğeri için cezaevinde sonlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 21:14 Güncelleme: 03.09.2024 - 21:14
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        Bankacı tekelciyi öldürdü!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da lüks bir sitenin içinde korkunç bir cinayet işlendi.

        Tekel bayisi işletmecisiyle tartışan bankacı silahını çekip ateş açtı.

        İkilinin husumeti biri için mezarda diğeri için cezaevinde sonlandı.

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