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        Haberler Dünya Bangladeş'te yeni dönem: "Protestolar ülkemizin ikinci kurtuluşu" | Dış Haberler

        Bangladeş'te yeni dönem: "Protestolar ülkemizin ikinci kurtuluşu"

        Bangladeş geçici hükümetinde dış ilişkiler danışmanı olarak görev yapan Touhid Hüseyin, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Hindistan'da olmasının bu ülkeyle ikili ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi. Hüseyin, protesto gösterilerinin 'ülkenin ikinci kurtuluşu' olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:36 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:36
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        "Protestolar ülkemizin ikinci kurtuluşu"
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        Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Hüseyin, başkent Dakka'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Eski Başbakan Hasina'nın 5 Ağustos'ta ülkeden ayrılıp Hindistan'a gitmesinin Bangladeş-Hindistan ilişkilerini etkilemeyeceğini ifade eden Hüseyin, "İkili ilişkiler iki tarafın karşılıklı çıkarlarını içeren önemli konulardır. Hindistan'ın çıkarları var, Bangladeş'in çıkarları var." diye konuştu.

        Hüseyin, ülkede azınlıklara karşı yapılan saldırılara da değinerek, önlem aldıklarını ve bu gruplara karşı şiddet olaylarının tolere edilmeyeceğini vurguladı.

        Bangladeş'te "ikinci kurtuluş"

        Hüseyin, Bangladeş'teki protestolara ilişkin, ülkenin "cesur öğrencilerin öncülüğünde oluşan kitlesel ayaklanmayla ikinci kurtuluşu" yaşadığını söyledi.

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        "Öğrenciler ile halkın birleşik güçleri, otoriterliğe ve baskıya karşı zafer kazanmış, ayrımcılığa ve eşitsizliğe son vermek için çabalamıştır." diyen Hüseyin, eski hükümetin protestoları durdurmak için "insan haklarını ihlal ettiğini" savundu.

        Uluslararası meseleler

        Hüseyin ayrıca Bangladeş'in Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma görevlerine katılımını genişletme niyetinde olduklarını kaydetti.

        Myanmar'da etnik temizliğe maruz kalan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) meselesine de değinen Hüseyin, Arakanlı Müslümanlara yönelik insani yardımların ve ülkelerine dönmeleri için uluslararası desteğin devam etmesini istedi.

        Beyaz Saray'a göre, Hasina'nın iddiaları "tamamen yanlış"

        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, eski Bangladeş Başbakanı Hasina'nın iktidarı kaybetmesine yol açan olaylarda ABD'nin etkisinin bulunduğu iddiasını değerlendirdi.

        Hasina'nın görevden alınmasında ABD'nin hiçbir rolü olmadığını belirten Jean-Pierre, Hasina'ya ait bu imaların "tamamen yanlış" olduğunu bildirdi. Jean-Pierre ayrıca Bangladeş'in geleceğini Bangladeş halkının belirlemesi gerektiğine inandıklarını vurguladı.

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        Economic Times'ın haberine göre, Bangladeş'in eski Başbakanı Hasina, iktidarı kaybetmesine yol açan gösterilerde ABD'nin parmağı olduğunu ima etmişti. Hasina, "St. Martin Adası'na egemenliğini teslim edip ABD'nin Bengal Körfezi üzerinde hakimiyet kurmasına izin verseydim iktidarda kalabilirdim." ifadesini kullanmıştı.

        Ne olmuştu?

        Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

        Şiddet olayları artarak devam ederken dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmişti.

        Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

        Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

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