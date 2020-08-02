Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, 29 yaşındaki Mehmet Yiğit'i 1+1 opsiyonlu olarak kadrolarına kattıklarını söyledi.

Göçmez, önümüzdeki günlerde 1 kaleci,1 ön libero ve 1 santrfor alıp transferi kapatacaklarını belirtti.

Öte yandan Bandırmaspor 2020-2021 sezonu çalışmaları kapsamında ilk antrenmanını teknik direktör Serdar Bozkurt yönetiminde sosyal tesislerde yaptı.