Bandırmaspor'da vaka sayısı 8'e çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da korona virüs vaka sayısı 8'e yükseldi. Kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Bugün yapılan Covid-19 testlerinde 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde daha pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif sayımız futbolcularımızda 5, personelimizde 3; toplamda 8 olmuştur. Camiamıza geçmiş olsun."