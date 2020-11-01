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Bamya tohumunun faydaları nelerdir? Bamya tohumunun dizlere ve cilde yararları

Bamya her şekli ile faydalı olan bitkilerden biridir. Bu mucizevi bitkinin yemeği olduğu gibi içerisindeki tohumlar da tüketilebiliyor ve en az kendisi kadar tohumu da faydalı! Peki Bamya tohumunun faydaları nelerdir? İşte, Bamya tohumunun dizlere ve cilde yararları...

01.11.2020 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
Bamya tohumunun faydaları nelerdir? Bamya tohumunun dizlere ve cilde yararları

Bamyanın içinde bulunan minik toplara bamya tohumu denir. Bu tohumlar toplanarak kurutulur. İçeriğinde yüksek miktarda çinko ve demir maddeleri barındıran tohumlar eski çağlardan beridir alternatif tıpta tüketilirmiş. Yeşil çiçekli bir bitki olan bamya, düşük kalorisinden dolayı diyet yemeklerinde ve sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Hem sıcak yemek olarak hem de zeytinyağlı olarak tercih edilen bamyanın tohumu da son zamanlarda oldukça popüler durumda. Bamya tohumunun diz ağrılarına iyi geldiği hızla yayıldı. Bamya ülkemizde genellikle yemek olarak tüketilir.

BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Bamya tohumu; göğüs sertliği çeken, sürekli boğazının altında gıcık olan insanlar içinde etkilerini gösterir. Vitamin ve mineral yönünden zengin olan bamya tohumu; özellikle kış aylarında insan vücuduna direk etki ederek hastalıkların vücudunuzu etkilemesini önlemektedir. Bamya tohumu herhangi bir şekilde tüketilmesi kışın özellikle çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oldukça önemli rol oynar. Lif oranı yüksekliği ile bilinen bamyanın vücuttaki liflerin yenilenmesi ve kuvvetlenmesi amacıyla tüketilmesi gerekir. Merak edilen sorulardan biride bu tohumlar nasıl tüketilir? Bir su bardağı dolu bamya tohumunu temiz bir tülbente koyun. Bir bardağın arkası ile iyice ezin. Toz haline gelen tohumları bir kaseye alın. İçerisine 1,5 yemek kaşığı bal ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı koyup karıştırın. Karışımı bir gece dolapta beklettikten sonra her gün bir kaşık tüketiniz. Lif oranı yüksek olan bu karışım düzenli her gün tüketildiğinde tokluk hissi vererek kişinin abur cubur ve fazla yemek yeme isteğini azaltır. B vitamini, C vitamini ve aynı zamanda da potasyum, demir, kalsiyum, çinko gibi mineraller bakımından zengin olduğu bilinen bamyanın tohumlarının faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Tümör Hücrelerinin Büyümesini Engeller: Bamya tohumu; tümör hücrelerinin programlanmış hücre ölümüne neden olurlar.
  • Karaciğeri Korur: Bamya tohumları; düzenli olarak tüketildiğinde karaciğer sağlığını korumaya yardımcıdır.
  • Kolon Kanserini Önlüyor: Yemeklerinize bamya tohumu ekleyerek vücuttaki birçok sağlık sorununa neden olan kolon kanserini önlemeniz mümkün. Bunun için özellikle yaz aylarında sebze olarak bamya veya bamya tohumlarını tercih edebilirsiniz.
  • Bamya tohumu; kan şekerinin düzenlenmesine yardımcıdır.
  • Kolesterol üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinen bamya tohumu; kötü kolesterolün düşmesini sağlar.
  • Vücutta tümör oluşma ihtimalini en aza indirir.
  • Aynı zamanda sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olan bamya tohumu, bu sayede hazımsızlık problemi çekenlere yardımcı olabilir.
  • Hafızayı ve konsantrasyonu güçlendirici etkiye sahiptir.
  • Bamya tohumu sinir, stres ve uykusuzluk problemlerinin çözülmesine yardımcı olabilir.
  • Bağırsakların temizlenmesine yardımcı olabilir.
  • Astım ve bronşit gibi hastalıkların iyileşme sürecinde destek olur.
  • Bağışıklık sitemindeki hücrelerin mutasyona uğramasını önler. Vücuttaki tüm toksinleri atar.
  • Kan şekerini dengeleyerek diyabet gibi hastalıkların önüne geçer.
  • İçerdiği yüksek K vitamini sayesinde kanın pıhtılaşmasını destekler.
  • Diz ağrısı, kireçlenme ve menüsküs gibi vücutta azalan sıvı kaybıyla ortaya çıkan inanılmaz ağrılara neden olan hastalıklara bitirmeden adeta en etkili doğal ilaçtır.
  • Ayrıca bamya tohumu düzenli tüketildiğinde reflü ve gastrit gibi mide hastalıkların yaşanmasını da önler.

BAMYA TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Bamya Suyu: Bamyanın suyunu bir gece bekleterek, ertesi gün kaynayana kadar ateşte tutup, daha sonrasında ılık olarak içebilirsiniz.
Bamya Kabuğu: Bamyanın kabuğunu ve tohumunu kaynatarak da tüketebilirsiniz, yemeklere dahil ederek de tüketebilirsiniz. Hatta limon kabuğu rendesiyle beraber toz haline getirip tüketmeniz de oldukça faydalı olacaktır. Bunun için önce fırında veya güneşte kurutabilirsiniz.
Bamya Güveci: Her türlü et veya sebze güveçlerinize bamyayı da ekleyerek hem daha sağlıklı yemekler yiyebilir hem de daha fazla doyabilirsiniz.

Çorbalarda Bamya Tohumu: Çorbalarınıza bamyanın sadece tohumlarını veya küçük dilimlenmiş olarak dahil edebilirsiniz.

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

  • Bronşit için bamya tohumu faydalarından yararlanılacak ise; kavrulup daha sonra çekilmesi gerekir. Kahve yapar gibi hazırlanan bamya tohumu içilir ve üzerine bir süre herhangi bir şey tüketilmez. Bir bardak oda sıcaklığında bekletilmiş suya 9-10 adet bamya tohumu eklenir ve sabaha kadar bekletilir. Sabah uyanınca bamya tohumu bekletilen su içilir.
  • Bamya kürü yapılacak ise; 9-10 adet bamya tohumunu toz haline getirilir. 1 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile karıştırılan ve macun kıvamına getirilen karışımdan her gün 1 çay kaşığı tüketilir.

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