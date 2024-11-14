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        Haberler Gündem Güncel Baltalı vahşet! Eşini öldürdü, polise teslim oldu | Son dakika haberleri

        Baltalı vahşet! Eşini öldürdü, polise teslim oldu

        Kırklareli'nde bir kişi, eşini baltayla öldürüp polise teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 17:47 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:47
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        Kırklareli'nde baltalı vahşet!
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        Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Kırklareli oldu.

        Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki Recep Ç. İl Emniyet Müdürlüğüne giderek polis ekiplerine eşini öldürdüğünü itiraf etti.

        Zanlının Pınar Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri 58 yaşındaki Aysel Ç'nin hareketsiz yattığını gördü.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aysel Ç'nin başına aldığı balta darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aysel Ç'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Olayla ilgili zanlı Recep Ç. gözaltına alındı.

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        #kadın cinayeti
        #baltalı vahşet
        #KIRKLARELİ
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