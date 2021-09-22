Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken Sergen Yalçın'a 'beyin' hareketi yapan Balotelli'nin sevinci de gündeme oturdu. Balotelli'nin hareketi başta İtalyan basını olmak üzere birçok ülke basınında geniş yer buldu.