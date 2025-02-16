Balonlar alev aldı! Kafedeki müşteri yaralandı
İstanbul Kadıköy'de bir kafede uçan balonların patlaması sonucu bir kadın yaralandı. Olayda balonları satan seyyar satıcı gözaltına alındı
Kadıköy'de satılan uçan balonların patlayıp alev alması sonucu bir kadın yaralandı.
AA'da yer alan habere göre ilçede 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satış yapmak için bir kafeye giren seyyar satıcı Y.N'nin elindeki uçan balonlar henüz belirlenemeyen nedenle patlayarak alev aldı.
YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU
Bu sırada kafede müşteri olarak oturan A.N. isimli kadının saçında ve yüzünde yanıklar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
SEYYAR SATICI GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinden kaçan seyyar satıcı ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.