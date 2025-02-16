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        Haberler Gündem Güncel Balonlar alev aldı! Kafedeki müşteri yaralandı | Son dakika haberleri

        Balonlar alev aldı! Kafedeki müşteri yaralandı

        İstanbul Kadıköy'de bir kafede uçan balonların patlaması sonucu bir kadın yaralandı. Olayda balonları satan seyyar satıcı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 14:59 Güncelleme: 16.02.2025 - 14:59
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        Balonlar alev aldı! Müşteri yaralandı
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        Kadıköy'de satılan uçan balonların patlayıp alev alması sonucu bir kadın yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satış yapmak için bir kafeye giren seyyar satıcı Y.N'nin elindeki uçan balonlar henüz belirlenemeyen nedenle patlayarak alev aldı.

        YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU

        Bu sırada kafede müşteri olarak oturan A.N. isimli kadının saçında ve yüzünde yanıklar oluştu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        SEYYAR SATICI GÖZALTINA ALINDI

        Olay yerinden kaçan seyyar satıcı ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

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