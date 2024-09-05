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        Haberler Bilgi Spor Ballon d'Or 2024 adayları açıklandı! Ballon d'Or adayları kimler, ödül ne zaman verilecek, Türkiye'den hangi isimler var?

        Ballon d'Or 2024 adayları açıklandı! Ballon d'Or adayları kimler, Türkiye'den hangi isimler var?

        Futbol dünyasının en prestijli ödülü Ballon d'Or adayları belli oldu. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusuna verilen Altın Top ödülüne aday gösterildi. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ise dünyada geçen sezonun en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi. Peki Ballon d'Or adayları kimler, ödül ne zaman verilecek, Türkiye'den hangi isimler var? İşte Ballon d'Or 2024 adayları ve ödülün verileceği tarih…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 07:56 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:44
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        • 1

          Ballon d'Or adayları kimler sorusu yanıt buldu. Ödüle bu yıl aday gösterilen 30 futbolcu, Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından duyuruldu. İtalya Serie A ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, adaylar arasında yerini aldı. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ise Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi. Peki Ballon d'Or ödülü ne zaman verilecek? İşte Ballon d'Or 2024 adayları ve ödülün verileceği tarih…

        • 2

          BALLON D’OR 2024 ADAYLARI KİMLER?

          2024 Ballon D’or adayları belli oldu.

          France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl aday gösterilen 30 futbolcu, Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından duyuruldu.

        • 3

          2003 yılından beri ilk kez futbolun efsaneleri Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo ve Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu yılki Altın Top adayları arasında yer almadı.

          Galatasaray'ın İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen de geçen yıl listede yer alırken bu yıl adaylar arasında bulunmuyor.

          Messi, Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak bu ödülü en çok alan oyuncu olurken en yakın takipçisi Ronaldo ise bu ödülü 5 kez kazanmıştı.

        • 4

          HAKAN ÇALHANOĞLU ADAY GÖSTERİLDİ!

          İtalya Serie A ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne aday gösterildi.

          Hakan Çalhanoğlu, Altın Top ödülüne aday gösterildi.

        • 5

          ARDA GÜLER 2024 KOPA TROPHY ÖDÜLÜNE ADAY!

          France Football tarafından yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için adaylar, Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından açıklandı.

          Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer aldı.

        • 6

          BALLON D'OR NE ZAMAN VERİLECEK?

          28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak törende ödüller sahiplerini bulacak.

        • 7

          KOPA TROPHY ADAYLARI

          2024 Kopa Trophy ödülüne aday 10 futbolcu şu şekilde:

          Arda Güler (19 yaşında) - Real Madrid

          Pau Cubarsi (17 yaşında) - Barcelona

          Alejandro Garnacho (20 yaşında) - Manchester United

          Karim Konate (20 yaşında) - Salzburg

          Kobbie Mainoo (19 yaşında) - Manchester United

          Mathys Tel (19 yaşında) - Bayern Münih

          Lamine Yamal (17 yaşında) - Barcelona

          Warren Zaire-Emery (18 yaşında) - Paris Saint-Germain

          Joao Neves (19 yaşında) - Paris Saint-Germain

          Savinho (20 yaşında) - Manchester City

        • 8

          BALLON D'OR 2024 ADAYLARI

          2024 Ballon d'Or ödülüne aday 30 futbolcu şu şekilde:

          Jude Bellingham (Real Madrid)

          Ruben Dias (Manchester City)

          Phil Foden (Manchester City)

          Federico Valverde (Real Madrid)

          Emiliano Martinez (Aston Villa)

          Artem Dovbyk (Girona/Roma)

          Erling Haaland (Manchester City)

          Nico Williams (Athletic Bilbao)

          Toni Kroos (Real Madrid)

          Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

          Vinicius Junior (Real Madrid)

          Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

          Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

          Martin Odegaard (Arsenal)

          Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

          Rodri (Manchester City)

          Harry Kane (Bayern Münih)

          Declan Rice (Arsenal)

          Vitinha (PSG)

          Cole Palmer (Chelsea)

          Dani Carvajal (Real Madrid)

          Lamine Yamal (Barcelona)

          Bukayo Saka (Arsenal)

          Hakan Çalhanoğlu (Inter)

          William Saliba (Arsenal)

          Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

          Lautaro Martinez (Inter)

          Ademola Lookman (Atalanta)

          Antonio Rüdiger (Real Madrid)

          Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

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