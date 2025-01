'Ballet For Life' Volkswagen Arena’ya geliyor

Fransız bale efsanesi Maurice Béjart’ın dahiyane koreografisi, Queen ve Mozart’ın unutulmaz müzikleri ve Versace’nin eşsiz tasarımlarıyla “Ballet For Life” ilk kez Türkiye’ye geliyor. 30 yılda dünyanın her yerinde 400’den fazla gösteri yapan “Ballet For Life” Japonya turnesinden sonra 7 Mart Cuma günü Volkswagen Arena’da olacak. Gösteri Mozart ve Queen, Jorge Donn ve Freddie Mercury’i ve aşk ve ölüm, tutku ve nefret, siyah ve beyaz gibi zıt duyguları büyüleyici bir koreografiyle sahnede buluşturuyor.

Béjart tarafından yaratılan ve kostümleri Gianni Versace tarafından tasarlanan "Ballet For Life" ilk kez Ocak 1997'de Paris'teki Theatre de Challot'da Madame Chirac, Elton John ve Queen'in hayatta kalan üç üyesi John Deacon, Brian May ve Roger Taylor'ın katılımıyla sahnelendi. O tarihten bu yana bale dünya çapında kapsamlı bir turne gerçekleştirmeye devam ediyor. Gösterinin biletleri Biletinial'da satışa sunuldu.