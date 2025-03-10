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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Ballet For Life'ı 10 bin kişi izledi

        'Ballet For Life'ı 10 bin kişi izledi

        Tutkunun, kaybın ve sonsuz gençlik arayışının dansla buluştuğu efsanevi "Ballet For Life" gösterisi, Türkiye'de ilk kez sahnelendi! 7-8 Mart'ta Volkswagen Arena'da üç ayrı seansta sanatseverlerle buluşan gösteriyi 10 bin kişi izledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 16:34 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:34
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        'Ballet For Life'ı 10 bin kişi izledi
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        Tutkunun, kaybın ve sonsuz gençlik arayışının dansla buluştuğu efsanevi “Ballet For Life” gösterisi, Türkiye’de ilk kez sahnelendi! Biletleri satışa açıldığı anda tükenen “Ballet For Life”, 7-8 Mart’ta Volkswagen Arena’da üç ayrı seansta sanatseverlerle buluştu.

        İlber Ortaylı
        İlber Ortaylı

        Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği gösteriye İlber Ortaylı, Oya-Bülent Eczacıbaşı, Dikmen Gürün, Zeynep Oral, Mustafa Alabora, Canan Ergüder-Kenan Ece, Günay Karacaoğlu, Alper Saldıran, Ayşe Arman, Aslı İnandık, Nedim Saban, Yekta Kopan, İlksen-Ahmet Utlu, Elif Dağdeviren, Deniz Yüce Başarır-Başar Başarır, Bülent Çolak, Zeynep Özyağcılar gibi sanat, iş ve medya dünyasından birçok tanınmış isim de katıldı.

        Bülent Eczacıbaşı
        Bülent Eczacıbaşı

        Fransız bale efsanesi Maurice Béjart’ın zamansız koreografisini Queen ve Mozart’ın unutulmaz müzikleri ve Versace’nin ikonik tasarımlarıyla bir araya getiren “Ballet For Life”, izleyenlere uzun süre hafızalarda kalacak baş döndürücü bir deneyim yaşattı.

        20. yüzyıla damga vuran yenilikçi dansçı ve koreograf Maurice Béjart tarafından1987’de kurulan Béjart Ballet Lausanne topluluğunun eşsiz gösterisi “Ballet For Life”, ilk kez Ocak1997’de Paris’teki Théâtre de Chaillot’da Madame Chirac, Elton John ve Queen’in hayatta kalan üç üyesi John Deacon, Brian May ve Roger Taylor’ın katılımıyla sahnelendi. 30 yılda onlarca ülkede 400’den fazla performansla seyircinin karşısına çıkan gösteri, o günden bugüne kadar geçen sürede büyüsünü hiç kaybetmedi.

        Aşk ve ölüm, tutku ve nefret, siyah ve beyaz… “Ballet For Life”, tüm bu zıtlıklar arasındaki dengeyi büyüleyici danslar ve melodiler eşliğinde sahneye taşıyor. Queen’in unutulmaz şarkılarını ve Freddie Mercury’nin eşsiz sesini Mozart’ın ölümsüz melodileriyle buluşturan gösteride, Béjart Ballet Lausanne’ın en yetenekli dansçıları, Gianni Versace tarafından tasarlanan göz alıcı kostümleri içinde Maurice Béjart’ın dâhiyane koreografisini sahneliyorlar.

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        #Ballet For Life
        #Volkswagen Arena
        #bale
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