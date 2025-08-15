Habertürk
        Balkondan düşen çocuk yaralandı - Güncel haberler

        Balkondan düşen çocuk yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 2'nci kat balkonundan düşen 1.5 yaşındaki Gülce K. yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 22:56 Güncelleme: 15.08.2025 - 22:57
        Balkondan düşen çocuk yaralandı
        Olay 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2’nci Katında meydana geldi.

        Evin balkonuna çıkan Gülce K., tırmandığı koruma demirinden düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
