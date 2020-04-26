Balıkesirli Recep Tayyip Erdoğan'a jandarmadan doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaşının babası Aydın Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle doğum günü için pasta almaya gidemeyince jandarmayı arayıp yardım istedi.

Bunun üzerine ekipler, aldıkları pastayı merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Bozen Mahallesi'nde babaannesinin evinde kalan çocuğa götürdü.

Recep Tayyip'in doğum gününü kutlayan ekipler, aileye de sağlıklı günler dileyerek evden ayrıldı.

Baba Aydın Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlum jandarma abileriyle pasta keserek 6'ncı doğum gününü kutladı. Allah devletimizi, milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun." ifadelerini kullandı.