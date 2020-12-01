BALIKESİR - Görme engelli adam eşiyle gönüllü olarak okul duvarlarını renklendiriyor

Tuncel çifti, geçen yıl 15 Eylül Ortaokulunda başlattıkları projeleriyle Altınova Merkez ve Atatürk ilkokullarını boyadı.Bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan okulları renklendirmek isteyen Tuncel çifti, boya firmaları, Ayvalık Belediyesi ve esnafın da desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Altınova Atatürk İlkokulu Müdürü Erkan Berdibek, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeye gönüllü dahil olduklarını söyledi.
Berdibek, "İyi ki de dahil olup, destek vermişiz. Sonuç olarak bizim beklentimizin 100 kat fazlasıyla karşılaştık. Şimdi ise başlangıçta bir görme engellinin böyle bir çalışmayı başaramayacağını düşünerek yaşadığımız o tereddütlerin mahcubiyetini yaşıyoruz." dedi.
Altınova Merkez İlkokulu Müdürü Fikret Bilir de çalışmaların öğrencilerin hayalindeki gibi olduğunu vurgulayarak, "Okulun duvarları rengarenk ve her çocuğun istediği şekilde oldu. Öğrencilerimizin motivasyonları için bu çalışma çok iyi bir sonuç verdi." ifadelerini kullandı.
- "Çocuklar rengarenk bir hayat yaşasın"
Okulları tamamen öğrencilerin sevdiği ve onların belirledikleri renklerle boyadıklarını aktaran Namık Tuncel ise çocukların mutlu bir hayat sürebilmeleri için böyle bir proje başlattıklarını belirtti.Proje kapsamında maddi beklentilerinin olmadığını vurgulayan Tuncel, şöyle konuştu:
"Çocuklar rengarenk bir hayat yaşasın. Eğer projemize destek vermek isteyenler varsa, bir kutu boya, fırça veya kendisi de emeklerini ortaya koyup duvarları bizlerle birlikte boyayarak katkı verebilirler. İsteyen dostlarımız istedikleri okulu gönüllü olarak boyayarak da bu çalışmalara destek verebilirler. Bizim hayalimiz, Ayvalık ve Türkiye genelindeki tüm çocukların rengarenk duvarlı okul ve sınıflarda neşe içerisinde eğitim görebilmelerine olanak sağlayabilmektir. Çocuk, okulu evi olarak görsün. Severek okula gitsin. Bu yönde bizim de Türkiye’deki eğitim camiasına bir nebze katkımız olabiliyorsa, ne mutlu bize."Namık Tuncel'in eşi Sandy ise öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmek için gönüllü olarak yaptıkları işten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
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