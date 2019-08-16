Çin'de düzenlenen ve çeşitli ülkelerden 20 takımın katıldığı “World Adolescent Robot Contest 2019 Challenge” Dünya Robot Olimpiyatlarında Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Enis Zorbazer, Yiğit Zobu ve Nurefşan Kaymak’tan oluşan robot takımı, üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre; Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerimiz Enis Zorbazer, Yiğit Zobu ve Nurefşan Kaymak Çin’de düzenlenen World Adolescent Robot Contest 2019 Challenge Dünya Robot Olimpiyatlarında dünya üçüncüsü olarak bize büyük bir gurur yaşattı. Bayrağımızı Çin’de dalgalandırarak bize bu gururu yaşatan öğrencilerimize, danışman öğretmenimiz Harun İkiz ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

PATLAK AMPULLERİ BULUP ÇÖPE BIRAKIYOR

Danışman Öğretmen Harun İkiz “Robot yarışmasında her yıl bir tema belirleniyor Bu yılın temasi smart cities akıllı şehirlerdi. Bu temada robot masadaki görevleri yaparak puan kazanıyor. Bizim robotumuz 4 tane ampulü aynı anda taşıyabiliyor ve yerlerine yerleştiriyor. Evlerdeki patlak ampulleri belirleyip çöp alanına bırakıp yuvasına gidiyor. Robotumuz 220 üzerinden 170 puan yapabiliyor. Turnuvaya 18 ülke 57 takım katıldı” dedi.