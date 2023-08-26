Balıkesir'de sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde sünnet düğününde yemek yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

AA'nın haberine göre; Bostancı Mahallesi'ndeki otelde yapılan sünnet düğününe gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, garsonlardan yemek istedi. Düğüne gelen davetliler haricinde yemek verilemeyeceği cevabını alan kişilerle garsonlar arasında tartışma çıktı.

2 GARSON KARDEŞ TABANCAYLA VURULDU Tartışmanın büyümesi üzerine 3 şüpheliden biri yanındaki tabancayla garsonlar Özkan Kanat ve Serkan Kanat'a 3 el ateş etti. Olayda Özkan Kanat başından, kardeşi Serkan Kanat ise bel ve kalça kısmından yaralandı.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkan Kanat, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kanat'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Hayati tehlikesi bulunan Serkan Kanat ise ilk tedavisinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.