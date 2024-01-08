Balıkesir'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi
Mehmet Aydın (62) idaresindeki kamyon ilçeye bağlı Keçidere Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak 3 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılan Aydın'ın cansız bedeni Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Devrilen araç ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.