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        Haberler Gündem Balıkesir'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Balıkesir'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 18:02 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:02
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        Balıkesir'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
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        Mehmet Aydın (62) idaresindeki kamyon ilçeye bağlı Keçidere Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak 3 metre yükseklikten şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.

        Olay yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılan Aydın'ın cansız bedeni Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Devrilen araç ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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