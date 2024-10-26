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        Haberler Gündem Balıkesir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

        Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 01:06 Güncelleme: 26.10.2024 - 01:06
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        Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve çalışmalarının tespit ile deşifre edilmesi için yapılan araştırmalarda, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

        Operasyonda, 3 zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Terör örgütünün propagandasını da yaptığı tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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