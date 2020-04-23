Alınan bilgiye göre, Nebi Köseoğlu (24) yönetimindeki 10 KG 404 plakalı otomobil, İ.K idaresindeki 34 NK 2371 plakalı kamyonla çarpıştı.

AA'nın haberine göre kazada, Köseoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan A.G. (23) ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan A.G'nin tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.