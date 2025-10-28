Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik duyurdu: 28 Ekim Salı Balıkesir'de okul var mı, ders işlenecek mi?

        Valilik duyurdu: 28 Ekim Salı Balıkesir'de okullar tatil mi, ders var mı?

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde büyük korku ve endişeye yol açtı. Şiddetli sarsıntının ardından vatandaşlar geceyi dışarıda geçirirken, gözler Balıkesir Valiliği'nin eğitimle ilgili alacağı karara çevrildi. Peki, artçıların sürdüğü kentte 28 Ekim Salı günü okullar tatil edildi mi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 00:40 Güncelleme: 28.10.2025 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim Pazartesi akşamı meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde büyük korku ve endişeye neden oldu. Sarsıntının ardından hasar tespit ve güvenlik çalışmaları sürerken, vatandaşların merak ettiği konulardan biri de 28 Ekim Salı günü Balıkesir’de okulların tatil edilip edilmeyeceği oldu. Detaylar haberimizde...

        • 2

          BALIKESİR'DE DEPREM

          Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

          Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

        • 3

          28 EKİM BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

          Balıkesir Valiliği:

          "İlimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

        • 4

          AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

          AFAD itfaiye, jandarma ve diğer ekiplerle saha tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

          BAZI HASARLI BİNALAR YIKILDI

          Sındırgı'da yaşanan bir önceki depremde hasar alan binalardan bazılarının yıkıldığı belirtildi. Habertürk'e konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, şu değerlendirmede bulundu:

          Şu an için 4 binamızda yıkım var. Yıkımlar daha önceki depremde ağır hasar alan binada gerçekleşti. İşhanında yıkım gerçekleşti can kaybımız yok.

          Tespit çalışmamız bittiğinde tüm kamuoyunu en ayrıntılı bir şekilde bilgilendireceğiz.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Habertürk Anasayfa