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        Haberler Gündem Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 19:11 Güncelleme: 15.04.2024 - 19:11
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        Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        Manyas-Gönen Kara yolu Hamamlı Mahallesi girişinde Gönen'den Manyas yönüne giden Y.B. idaresindeki otomobil ile Manyas'tan Gönen yönüne giden R.B. idaresindeki otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilerek şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu bulunan A.B. ve R.B. yaralandı.

        Yaralılar, Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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