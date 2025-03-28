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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de devrilen otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de devrilen otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Balıkesir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, devrilerek alev aldı. Yanan otomobildeki sürücü ve yolcu, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Feci kazada yolcunun hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 00:27 Güncelleme: 28.03.2025 - 00:27
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        Devrilen otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        Balıkesir'de kaza sonrası yanan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

        Veli Demircanlı (25) idaresindeki otomobil, il merkezinden Edremit istikametine seyir halindeyken, Naipli Işıklı Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

        DEVRİLEN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

        AA'nın haberine göre; savrularak devrilen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Demircanlı ve yanındaki Faruk Karaaslan (24) çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Karaaslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Demircanlı ise ağır yaralı olarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yolda, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Balıkesir
        #Edremit
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