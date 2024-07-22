Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Gündem haberleri

        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 18:50 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de orman yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Büyükşapçı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatılan çalışma sürüyor.

        4 ilde orman yangını
        4 ilde orman yangını

        KARABÜK'TE ORMAN YANGINI

        Karabük'te henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Karabük'ün Kale Köyü Aladağ mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda, jandarma, arazöz ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

        Ormanlık alandan gökyüzüne yükselen dumanlar çevredeki yerleşim yerlerinden rahatlıkla görülürken, yangın bölgesinde sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu öğrenildi

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Balıkesir
        #orman yangınları
        #Havran yangın
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Bir günde 50 milyon dolar
        Bir günde 50 milyon dolar
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Habertürk Anasayfa