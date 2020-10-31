Bunun nedeni, balıkta bulunan omega 3 yağ asitlerinin sağlığımız için birçok yararı olmasıdır. Bu yağ asitleri vücudumuzu çeşitli hastalıklara karşı korur. Eğer önerilen miktarda balık tüketmiyorsanız, sağlığınız için gerekli omega 3’ü balık yağı takviyeleri ile alabilirsiniz. Balık yağının içerisinde yaklaşık %30 oranında omega 3 yağları bulunur, geri kalanını diğer yağlar oluşturur. Artı olarak, balık yağları genellikle bazı A vitamini ve D vitaminini de içerir. Balıkta bulunan omega 3’ler, bazı bitkilerde bulunan omega 3 yağ asitlerine göre daha yararlıdır. Balık yağındaki başlıca omega 3’ler; eikozapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) iken, bitki kökenli omega 3 içerisinde temel olarak alfa-linolenik asit (ALA) bulunur.

Balık Yağının Faydaları Nelerdir?

Omega 3 içeren balık yağı, kalp dostudur. Kalbi koruyarak kalp ritmini düzenler.

Kolesterolü düşürücü bir etkisi vardır.

Damarlarda kan akışının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Kanı inceltici özelliği vardır.

Hafızayı güçlendirerek unutkanlığa engel olur. Böylece, olası Alzheimer hastalığına engel olur.

Omega 3 sağlıklı nöral yolları oluşturmak için temel teşkil eder. Yeterli Omega 3 yoksa depresyon, bipolar bozukluk ve birçok başka psikolojik rahatsızlıklara yol açar.

Çocuklar için kullanımı oldukça tavsiye edilmektedir; çünkü çocukların zihin gelişiminde son derece etkilidir. Öğrenme kapasitesinin artmasını sağlar.

Yaşlılıkta görülen göz bozukluğu (maküler dejenerasyonu) görülme oranını azaltır.

Kansere karşı koruyucu özelliği vardır.

Şeker hastalığının vücutta yarattığı tahribatı onarır.