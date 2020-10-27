Balık çorbası tarifi için gereken malzemeler:

• 1 kilo beyaz etli balık

• 3 adet domates

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 diş sarımsak

• Tuz

• Karabiber

• 1 tutam şeker

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• Kızarmış bayat ekmek

Balık çorbası nasıl yapılır?

• Balıklarınızı ayıklayın.

• Ayıkladığınız balıkları üzerini geçecek kadar su koyup kaynamaya alın.

• Haşlamış olduğunuz balıklarının suyunu süzün.

• Balıkları küçük parçalara ayırın.

• Üzerine haşlama suyundan 1 litre alıp ekleyin.

• Bir tava içerisinde zeytinyağını biraz kızdırın.

• Sarımsağı ve küp şeklinde doğradığınız domatesi ilave edip 3-5 dakika kadar soteleyin.

• Bu harcı balık ve suyun olduğu tencereye aktarın.

• Karabiber, tuz ve şekeri ilave edip 10-15 dakika pişin.

• Çorbanızı kızarttığınız bayat ekmeklerle ikram edebilirsiniz.