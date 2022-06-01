Baldızını öldürdü, eşini darbetti!

DHA

Olay, saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19'uncu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Özgecan Ö., annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşıran ile boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Ö.'de kalan çocuğunu almaya gitti.

Emrah Ö. sokakta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızı ile tartışmaya başladı. Bu sırada Ezgi Taşıran annesinden cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basmasını istedi. Emrah Ö. de belinden çıkardığı tabanca ile baldızı Ezgi Taşıran'a, ailesinin gözü önünde 9 el ateş etti.

Genç kadın vucuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken Emrah Ö., bu kez eşini darbetti. Saldırgan olayın ardından otomobille kaçaarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sırt, boyun ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ezgi Taşıran, kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaçan Emrah Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Cinayet ve zanlının eşini darbettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, Emrah Ö.’nün elindeki tabanca ile kayınvalidesi ve baldızının bulunduğu araca koşarak geldiği, ardından tabanca ile ateş ettiği görülüyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İl Sorumlusu Eylem Aka Kaya, "Çorum'da Ezgi, ablasının boşanma aşamasında olduğu Emrah Ö. tarafından öldürüldü. Bu kadın cinayetleri artık durdurulsun" dedi.