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        Haberler Gündem Balat sahiline demirlenen yatta korkutan yangın

        Balat sahiline demirlenen yatta korkutan yangın

        İstanbul'un Fatih ilçesindeki Balat sahilinde demirli olan 18 metrelik yatta yangın çıktı. Alevler, itfaiye ve deniz polisinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 05:06 Güncelleme: 22.11.2024 - 05:06
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        Balat sahiline demirlenen yatta korkutan yangın
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        Fatih sahilinde demirlenen yatta çıkan yangın hasara yol açtı.

        Balat sahilinde demirli olan 18 metrelik yatta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yangın itfaiye ve deniz polisinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yatta hasara neden olan yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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        #haberler
        #Fatih
        #istanbul
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