Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun'u Özge Törer canlandırıyor. Seyirciler Şeyh Edebalı'nın kızı Bala Hatun'un tarihteki yeri, önemi ve ölümü hakkındaki bilgileri merak ediyor. İşte Bala Hatun hakkında merak edilenler...
BALA HATUN KİMDİR?
Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Osman Gazi'nin akıl babası Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. İlk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapan Osman Gazi, ikinci evliliğini ise 1289 yılı civarlarında Bala Hatun ile yapmıştır.
BALA HATUN'UN ÇOCUKLARI
Osmanlı Devleti'nin ilk veziri Alâeddin Paşa'nın annesidir.
BALA HATUN'UN TARİHTE YERİ VE ÖLÜMÜ
Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.
Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey
Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun.
ÖZGE TÖRER KİMDİR?
Özge Törer, 1998 doğumlu. Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. İlk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır. Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.
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