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        Haberler Gündem Güncel Bal yiyen kedi fenalaştı | Son dakika haberleri

        Bal yiyen kedi fenalaştı

        Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde, sahibinin yediği baldan yiyen kedi fenalaştı. Kısa süre baygınlık geçiren kedinin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 13:05 Güncelleme: 01.09.2024 - 13:15
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          Büyükköy beldesinde bir markette kahvaltı yapan işletmeci Süleyman Okuyan, yediği baldan duman isimli kedisine de verdi.

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          Baldan bir miktar tüketen kedi fenalaştı.

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          Sandalyeye oturttuğu kedisini kendine getirmeye çalışan sahibi o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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          Kısa süre sonra normale dönen kedinin fenalaştığı anlar sosyal medya paylaşılması sonrası büyük ilgi çekti.

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          "SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

          Kedinin sahibi Süleyman Okuyan, ilgi gören kedisinin iyi olduğunu belirterek, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Şu anda kedimizin durumu iyi. Bugün biraz kaçamak yapıp bal yedi ve ona dokundu. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Biz oynamaya devam ediyoruz" dedi.

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