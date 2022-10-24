Bal kabağı Çorbası Nasıl Yapılır?

Turuncu dilimleriyle Pazar tezgahlarında görsel şölen yaşatan Bal Kabağı, lif bakımında oldukça zengin bir meyvedir. Bağışıklık sistemini güçlendirme, bağırsak hareketlerini hızlandırma, cilde iyi gelme gibi faydaları olan Bal Kabağı sofralarımızda genellikle tatlı olarak karşımıza çıkar fakat Bal Kabağını farklı pişirme yöntemleri ile daha sağlıklı tüketmek mümkündür. Hem sağlıklı, hem besleyici olan Bal Kabağı çorbası tarifini sizler için hazırladık.

Kaç kişilik: 4

Hazırlama süresi: 15 dk.

Pişirme süresi: 30 dk.

Kalori: 45 kcal

BAL KABAĞI ÇORBASI MALZEMELERİ

3 Dilim orta büyüklükte Bal Kabağı

1 Küçük boy patates

1 Küçük boy havuç

1 Küçük boy soğan

4 Yemek kaşığı zeytinyağı

1 Çay kaşığı zencefil

1 Çay kaşığı zerdeçal

Karabiber

Tuz

BAL KABAĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Yapılış-1

Derin bir tencereye zeytinyağını koyup ısınmasını bekleyelim.

Küp küp doğranmış kabak, havuç, patates ve soğanı ekleyip ara ara karıştırarak soteleyelim.

Üzerine 5 su bardağı kaynamış suyu ekleyip pişmeye bırakalım.

Toz zencefil, zerdeçal ve karabiberi ekleyelim.

Sebzeler pişip yumuşadıktan sonra blenderdan geçirelim.

2-3 dk daha kaynatıp tuzunu ekleyip servis edelim.

Servis ederken arzuya göre üzerine pul biber ekleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun.