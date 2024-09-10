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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakırköy’de köpek istismar ettiği iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı | Son dakika haberleri

        Bakırköy’de köpek istismar ettiği iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı

        Bakırköy'de Alice isimli köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Paşa Türk'ün yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Paşa Türk, "Köpeğe tecavüz etmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim. Avukatımı istiyorum" şeklinde konuştu. Sanığa atanan avukat ise duruşmada "Müdafilik yapmak istemiyorum, çekilmek istiyorum. Dosya içeriğinden haberim yoktu. Dosyadan azlimi talep ediyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:43 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:43
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        Mide bulandıran dava başladı! Avukat savunmadan çekildi
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        Bakırköy’de 4 Haziran günü ağaçlık bir alanda Alice isimli köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Paşa Türk’ün yargılanmasına başlandı. Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Paşa Türk SEGBİS sistemi ile bağlandı. Bakırköy Belediye Başkanlığı, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukatlar, şikayetçi Özlem Sönmez ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

        Duruşmada savunması sorulan Paşa Türk, "Köpeği ben besliyordum. Bunların hepsi yalan. Kamu davası açacağım beni videoya çekenleri. Olaya konu köpek benim köpeğimdir. 3 senedir besliyorum bu köpeği. İnşaatta yanımda dururdu. Köpeğe tecavüz etmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim. Ben olay günü inşaatta oturuyordum. Avukatımı istiyorum" dedi.

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        Bunu yapabilirsek, o zaman boş konuşmak yerine iş başardık diyebiliriz. Bu başarının yollarını umarım hep beraber açarız. Bu memlektin bütün bebelerini Allah korusun Hepimizin sorumlu olduğunu unutmamalıyız."

        ATANAN AVUKAT: MÜDAFİLİK YAPMAK İSTEMİYORUM

        Sanık Türk'ün avukat talep etmesi üzerine mahkeme, avukat atanması için duruşmaya 1 saat ara verdi. Aranın ardından atanan avukat söz alarak, "Müdafilik yapmak istemiyorum, çekilmek istiyorum. Dosya içeriğinden haberim yoktu. Dosyadan azlimi talep ediyorum" dedi.

        'ŞAHIS 3 DEFA KÖPEĞİ KAÇIRDI'

        Alice isimli köpeğin sahibi Özlem Sönmez ise duruşmada verdiği beyanda "Alice 2020 yılından beri benim kontrolümdedir. Onu bulduğumda hamileydi, doğum yaptı. Benim evimin arkasındaki garajda kalıyordu. Beslemesini ben yapıyordum sürekli. Şahıs 3 defa köpeği kaçırıp tecavüz etmiştir. 2020 yılında bir gün sabah 08.30 sıralarında bebekleri ve anneyi beslemeyi çıktığımda göremedim. Yan taraftaki camii ve derneğin kameralarını incelediğimizde bu şahsın köpeğin boynuna ip takarak götürdüğü gördüm. Savcılığa götürdüm bu görüntüleri. Bu olay medyada yayıldı. Bir sene sonra aynı şahıs yine köpeği kaçırdı, kamera kayıtlarından tespit ettik. 3 sene sonra bu şahıs yine köpeğin yerini değiştirmemize ve bulunmayacak bir yere götürmemize rağmen köpeği bulmuş. Görüntülerde bu şahıs olduğunu tespit ettik. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum. 2020-2021 ve 2024 yıllarında 3 defa köpeği kaçırıp tecavüz etti" dedi.

        Olaya ilişkin görüntüleri çeken tanık Koray Düşova ise, "Her gün aynı arazide köpeğimi gezdiriyorum. Sabah 09.00 civarıydı. Köpeğim o gün bir hareketlendi, normalde biraz hastaydı zor yürüyordu. Köpeğimin gittiği yöne doğru gidince, sanık ağaçların arasından çırılçıplak vaziyette kalktı. Elinde iple köpeği tutuyordu. Köpeği götürmeye çalışıyordu beni fark ettiği için harabeye karıştı. Ben de videoyu açtım. 'Köpeğe tecavüz mü ediyorsun' diye sordum. Bana 'sanane lan' dedi. Yürümeye devam etti. Videoyu kapatıp sopa aradım kendisine müdahale etmek için. Engebeden aşağı indi ve giyindi. Köpeği hala yanında götürüyordu" dedi.

        Tanık beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığın avukat eşliğinde savunmasının alınması ve görüntülerin incelenmesi için duruşmayı 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne erteledi.

        İDDİANAMEDEN

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 4 Haziran 2024 günü meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Paşa Türk’ün olay günü Alice isimli köpeği ağaçlık bir alanda istismar ettiği kaydedildi. İddianamede Bakırköy Veteriner İşleri Şefliği tarafından hazırlanan rapora göre hayvanın cinsel saldırıya uğradığı belirlendi. Paşa Türk’ün ‘hayvanlara cinsel saldırı’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

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