Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy- Kirazlı metro hattı hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu, "Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ile İstanbul’un ulaşım ağına güç katacağız.” ifadelerini kullanan Bakan Uroğlu, herkes için hayırlı olmasını diledi. 8,4 kilometre uzunluğundaki yeni hat ile beraber birçok lokasyona ulaşım süresi azalacak. Bakırköy-Kirazlı metro hattı ne zaman açılacak? İşte, detaylar...