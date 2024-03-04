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        Haberler Gündem Bakırköy-Kirazlı metro hattı ne zaman açılacak? 2024 Bakırköy-Kirazlı metro hattı güzergahı ve durak isimleri

        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açılıyor! Bakırköy-Kirazlı hattı açılış tarihi ve metro durakları

        İstanbul'a, Bakırköy-Kirazlı olmak üzere yeni bir metro hattı daha geliyor. Hattın yapımında, 105 bin metrekarelik kapalı alanın inşası tamamlandı. 8 istasyonun yer aldığı ve 8,4 kilometre uzunluğa sahip yeni metro hattının toplam değeri 6,1 milyar dolar. Peki, Bakırköy-Kirazlı metro hattı ne zaman açılacak ve güzergahı nasıl olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 19:16 Güncelleme: 04.03.2024 - 19:16
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        • 1

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy- Kirazlı metro hattı hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu, "Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ile İstanbul’un ulaşım ağına güç katacağız.” ifadelerini kullanan Bakan Uroğlu, herkes için hayırlı olmasını diledi. 8,4 kilometre uzunluğundaki yeni hat ile beraber birçok lokasyona ulaşım süresi azalacak. Bakırköy-Kirazlı metro hattı ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

        • 2

          BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

          Bakırköy - Kirazlı metro hattı 8,4 kilometre uzunluğunda olacak ve saatte 80 kilometre hızla gidecek. Toplamda 8 istasyonun bulunacağı hattın günde 1 milyon kişiyi taşıyacağı öngörülüyor. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, Bakırköy Kirazlı Metro Hattı’nın yapım çalışmalarında sona geldiklerini ve hattın yakın zamanda açılacağını duyurdu. Ancak henüz net bir tarih verilmedi.

        • 3

          BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI GÜZERGAH

          Bakırköy - Kirazlı Metro hattı durakları şöyle;

          Bakırköy, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı.

        • 4

          BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI AKTARMA DURAKLARI

          Kirazlı İstasyonunda, Başakşehir-Kirazlı hattına,

          İncirli İstasyonunda, metrobüs ve Aksaray-Atatürk Havalimanı metro hattına,

          Özgürlük Meydanı istasyonunda Marmaraya,

          Bakırköy İstasyonunda İdo Deniz Otobüslerine aktarma yapılabilecek.

        • 5

          BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI SAYESİNDE SEYAHAT SÜRESİ DÜŞÜYOR

          Yeni açılacak Bakırköy - Kirazlı Metro hattı sayesinde;

          Kayaşehir-Bakırköy İDO arası 39 dakika,

          Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arası 31 dakika,

          Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika,

          Metrokent-Özgürlük meydanı arası 30 dakika sürecek.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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