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Bakırköy'de okul bahçesinde çökme!

Bakırköy'de Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi'nin bahçesinde 1 Aralık'ta çökme meydana geldi. Eğitimin devam ettiği okulda önlemler alındı

Giriş: 05.12.2022 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bakırköy'de okul bahçesinde çökme!
Bakırköy'de okul bahçesinde çökme!
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DHA

Bakırköy'de okulun bahçesinde oluşan çökme meydana geldi.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde bulunan Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi'nin bahçesinde 1 Aralık Perşembe günü göçük meydana geldi.

Okul yetkileri göçüğün çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak ilgili yerlere durumu bildirdi. Aradan geçen zamanda göçük daha da derinleşti.

Eğitim öğretimin devam ettiği okula bugün Bakırköy Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri gitti.

Yapılan incelemelerin ardından onarım için çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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