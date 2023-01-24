Kırmızı ya da kahverengi bir renge sahip olan bakır elementi, doğada katı halde bulunan bir metaldir. Kimyasal reaktivitesi düşük bir element olan bakır elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Bakırın simgesi nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…
Bakırın Simgesi Nedir?
Doğada hem serbest hem de bileşik olarak bulunabilen bir element olan bakırın simgesi Cu’dur. Dünyadaki en eski bakır yataklarının Kıbrıs adasında olduğu düşünüldüğü için bakırın simgesi, Latince bir kelime olan “Aes Cyprium” kelimesinin kısaltılması ile oluşmuştur. Latince bir kelime olan bu sözcük, Kıbrıs metali anlamına gelmektedir.
Bakır Elementinin Özellikleri
Bakır elementinin MÖ. 8000’li yıllardan itibaren insanlık tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. Bakır elementi; Taş devrinde bıçak ve çekiç gibi av aletlerinin yapılmasında, Tunç devri ile birlikte de hem silah hem de süs eşyası yapımında sıklıkla kullanılmıştır.
Bakır; gümüşten sonra elektriği en iyi ileten metal olarak bilinmektedir. Yumuşak bir yapısı olmasından dolayı kolayca dövülen ve işlenen bu elementin rengi kahverengi ve kırmızı tonlarındandır. Bakır elementi bu özelliğiyle, periyodik tabloda gümüşi bir renge sahip olmayan altın dışındaki tek metal olarak dikkat çekmektedir.
Doğada, serbest ya da bileşik halde bulunabilen bakır elementi; kayalarda, deniz yosunlarının küllerinde, toprakta ve okyanus çamurunda bulunabilmektedir. Dünyadaki bakır üretiminin ise yılda 12 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir ve bütün dünyada üretilen bakırın yaklaşık %80’i Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya, Şili, Avusturalya ve Kanada’da bulunan maden yataklarından elde edilmektedir.
Bugün yaklaşık 400 çeşit bakır alaşımı bulunmaktadır. Pirinç, bronz, kalay, nikel ve alüminyumdan elde edilen bu alaşımlar ile takılar ve madeni paralar üretilmektedir. Bakırın bu kadar çok alaşımın ana aktörü olmasının sebebi ise hem ısıyı ve elektriği iyi iletiyor olması hem de korozyona karşı dirençli bir yapıya sahip olmasıdır. Ayrıca kübik kristal bir yapıda olan bakır; bu özelliğiyle sadece sıcakken değil, soğukken de kolayca işlenebilmektedir.
Öne çıkan bakır alaşımlarından bakır sülfat; zirai ilaçlar ve boya sanayinde, bakır oksit; renkli cam üretiminde, bakır klorür; fotoğrafçılık ve petrol ürünlerinde, bakır arsenat; ahşap koruma ürünlerinde bakır asetat ise tekstil boyalarının imalatında kullanılmaktadır.
Bakır elementinin kullanım alanı ise oldukça çeşitlidir. Bakır elementinin iyi bir iletken olması sebebiyle bu kullanım alanlarının başında elektrik ve elektronik sektörü gelmektedir. Üretilen elektrik enerjisinin iletilmesi ve dağıtılması, telgraf ve telefon hatları, internet altyapısı, elektrik motorları, şalterler, elektrik bobinlerinin imalatı bakır teller vasıtasıyla yapılmaktadır. Buna ek olarak inşaat sektöründe beton yüzeylerin güçlendirilmesinde, madeni paraların üretilmesinde ve kaplama-süsleme işlemlerinde bakır elementi sıklıkla kullanılan bir metaldir.
Bakır Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
Dünyanın en çok kullanılan ikinci metali olan ce Cu simgesi ile gösterilen bakır elementi; periyodik tablonun, 4. periyodunun 11. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 29 olan ve oda sıcaklığında kati halde bulunan bakırın erime noktası 1084 santigrat derece; kaynama noktası ise 2560 santigrat derece olarak hesaplanmıştır.