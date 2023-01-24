Kırmızı ya da kahverengi bir renge sahip olan bakır elementi, doğada katı halde bulunan bir metaldir. Kimyasal reaktivitesi düşük bir element olan bakır elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Bakırın simgesi nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Bakırın Simgesi Nedir?

Doğada hem serbest hem de bileşik olarak bulunabilen bir element olan bakırın simgesi Cu’dur. Dünyadaki en eski bakır yataklarının Kıbrıs adasında olduğu düşünüldüğü için bakırın simgesi, Latince bir kelime olan “Aes Cyprium” kelimesinin kısaltılması ile oluşmuştur. Latince bir kelime olan bu sözcük, Kıbrıs metali anlamına gelmektedir.

Bakır Elementinin Özellikleri

Bakır elementinin MÖ. 8000’li yıllardan itibaren insanlık tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. Bakır elementi; Taş devrinde bıçak ve çekiç gibi av aletlerinin yapılmasında, Tunç devri ile birlikte de hem silah hem de süs eşyası yapımında sıklıkla kullanılmıştır.

Bakır; gümüşten sonra elektriği en iyi ileten metal olarak bilinmektedir. Yumuşak bir yapısı olmasından dolayı kolayca dövülen ve işlenen bu elementin rengi kahverengi ve kırmızı tonlarındandır. Bakır elementi bu özelliğiyle, periyodik tabloda gümüşi bir renge sahip olmayan altın dışındaki tek metal olarak dikkat çekmektedir.

Doğada, serbest ya da bileşik halde bulunabilen bakır elementi; kayalarda, deniz yosunlarının küllerinde, toprakta ve okyanus çamurunda bulunabilmektedir. Dünyadaki bakır üretiminin ise yılda 12 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir ve bütün dünyada üretilen bakırın yaklaşık %80’i Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya, Şili, Avusturalya ve Kanada’da bulunan maden yataklarından elde edilmektedir.