Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (BUSKİ) referans değerlerin üzerinde atık su deşarjı nedeniyle 2 milyon 6 bin 31 TL ceza uyguladığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "BUSKİ Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi'nde gerçekleştirilen denetimde analiz edilen atık su numunelerinin çevre mevzuatında belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. 2022 yılında aynı ihlal yapıldığı için 2 katı yaptırım uygulanarak BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza kesildi. BUSKİ Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki denetimde de atık suyun sınır değerlerinin üzerinde olduğu belirlendi. Yine BUSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 668 bin 677 TL idari ceza verildi" denildi.

"ÇİMENTO FABRİKASINA 1,3 MİLYON CEZA KESİLDİ"

Bursa'da faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında yapılan incelemede de emisyon değerlerinin çevre mevzuatında verilen sınır değerlerin üzerinde olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, "2023 yılında aynı ihlali yapan fabrikaya 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 337 bin 354 TL ceza kesildi" ifadelerine yer verildi.

"MEZBAHAYA 668 BİN 677 TL CEZA UYGULANDI"

Bölgede bulunan mezbahada da denetim yapıldığı belirtilerek, "Arıtma tesisi çıkışından alınan atık su numunelerinin analizi sonucunda yine sınır değerlerin üzerinde deşarj yapıldığı belirlendi. Mezbahaya 668 bin 677 TL ceza uygulandı" denildi.