Bakanlıktan açıklama geldi: 'Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu' kesinleştirilmeden iptal edilmiştir

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' içinde yer alan 'Kentsel Gelişme Alanına' ilişkin imar planı revizyonuna dair Gölbaşı Belediyesi tarafından verilen teklifin bakanlık tarafından incelendiğini ve 'Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu'nun kesinleştirilmeden iptal edildiği duyuruldu.

1️⃣ Ankara'da Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan Yaylabağ (Bursal) Mahallesi Kentsel Gelişme Alanına ilişkin imar planı revizyonuna dair Gölbaşı Belediyesi tarafından verilen teklif, Bakanlığımızca değerlendirmeye alınmış; bu süreçte gelen itirazlar incelenmiştir. — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) April 7, 2024

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan Yaylabağ (Bursal) Mahallesi Kentsel Gelişme Alanına ilişkin imar planı revizyonuna dair Gölbaşı Belediyesi tarafından verilen teklif, Bakanlığımızca değerlendirmeye alınmış; bu süreçte gelen itirazlar incelenmiştir. Yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde, bölgenin çeşitli sebeplerle imar revizyonuna uygun olmadığı görülerek 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu kesinleştirilmeden iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.