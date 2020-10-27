Sağlık Bakanlığı koronavirüs sürecinde istifa taleplerini kabul edilmeyeceğini bildirdi. Ayrıca yaş haddi ve malulen hariç, emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceği bildirilirken, yıllık izinler ise durduruldu.

Sağlık Bakanı Koca" İstanbul’da vaka sayılarındaki büyük artış ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Bakan yardımcılarımla İstanbul’a ayırdığımız 4. günde Kamu Hastaneleri Başhekimleriyle hareket planlarımızı ele aldık. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız." açıklamasında bulunmuştu.