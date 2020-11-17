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Bakanlar Kurulu saat kaçta toplanacak? Gündem: Yeni korona tedbirleri

Bakanlar Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Yeni korona tedbirlerinin gündeme alınması beklenen Bakanlar Kurulu bu nedenle kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Bakanlar Kurulu saat kaçta toplanacak? İşte, merak edilen sorusunun cevabı...

17.11.2020 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
Bakanlar Kurulu saat kaçta toplanacak? Gündem: Yeni korona tedbirleri

Korona virüs vaka ve ölü sayılarında yaşanan artış nedeniyle yeni tedbirler gündemde... Bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nda da yeni tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor. Kafe ve restoranların kapatılması, sokağa çıkma yasağı gibi tedbirler ise kulsilerde yüksek sesle dile getirilen ihtimaller arasında bulunuyor.

Bu nedenle gözler bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda.

En çok merak edilens oruların başında ise "Bakanlar Kurulu saat kaçta?é sorusunun cevabı yer alıyor.

Hemen belritelim ki yeni korona tedbirlerinin de görüşülmesi beklenen Bakanlar Kurulus saat 15.30'da tolanacak.

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