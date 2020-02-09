Bakan Selçuk’un bu hızlı hamlesi yanında bulunan il protokolü başta olmak üzere okul açılışı için gelen vatandaşları şaşırttı. Vali, Belediye Başkanı ve il protokolü de Bakan’ın peşinden koştu.

Bakanın koşarak yanlarına gelmesine şaşıran öğrenciler heyecanlandıkları gözlendi. Bakan Selçuk öğrencilerle sarılıp kucaklaşarak sohbet etti, bir isteğiniz var mı diye sordu ve hatıra fotoğrafı çektirerek vedalaştı.