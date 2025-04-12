Bakan Yumaklı: "Tarihimizin en büyük 'zirai don' olaylarından birini yaşadık"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son günlerde yaşanan zirai don olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Yumaklı, "Mart ve nisan aylarında, ama özellikle son 3 günlük dönemde (10-11-12 Nisan) hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu don, kar yağışı, dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Yer yer sıcaklığın eksi 15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Bu olumsuz hava koşulları sonucu, maalesef 2014'te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık. Tüm üreticilerimize, çiftçilerimize büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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"TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Bakan Yumaklı, bakanlık olarak günlerdir olumsuz etkiyi en aza indirmek için 7/24 sahada ve üreticinin yanında olduklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bütün ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor. Don ve doludan etkilenen üreticilerimiz; Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerimize, sigortalı üreticilerimiz de ALO TARSİM 172 ihbar hattına ve acentelerine hasar ihbarında bulunabilirler. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, son yılların en geniş alanı kapsayan bu don olayı sonrasında da üretimin devamlılığını sağlamak üzere üreticilerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Tekraren üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im memleketimizi her türlü afetten korusun."