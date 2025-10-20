Bakan Yerlikaya: "Süreci saptırmaya çalışanlar da aktörler de sahne alıyor"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da bir otelin toplantı salonunda düzenlenen ‘Türkiye’nin Huzuru’ toplantısına katıldı.

DHA'nın haberine göre programa Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Vali Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman ve davetliler katıldı.

REKLAM advertisement1

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, YAŞAMA HAKKININ, HUZURUN VE GÜVENLİĞİN TEMİNAT ALTINA ALINMASI DEMEKTİR"

Burada konuşan Bakan Yerlikaya, “Bu toplantıları yapmamızın nedeni, çocuklarımıza huzurlu yarınlar bırakmak için attığımız adımları değerlendirmek ve kararlılığımızı bir kez daha ilan etmektir. İçişleri Bakanlığı olarak, 783 bin kilometrekarelik vatan toprağında aynı aşkla, aynı şevkle, aynı hizmet azmiyle yürüyoruz. Bu yolun vizyonu, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefi, ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’dir. Bu hedefe giden yolun tamamlayıcısı ‘Terörsüz Türkiye’dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ‘Terörsüz Türkiye’ gibi tarihi ve milli bir süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, siyasi partilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve aziz milletimizle birlikte yürütüyoruz. Hatırlatmakta fayda görüyorum. Terörsüz Türkiye, yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demektir. Milli iradenin kayıtsız şartsız hakimiyetidir. Silahların değil, sözün konuştuğu bir Türkiye’dir. Terörsüz Türkiye üreten, istihdam sağlayan, bölgesel kalkınmayı gerçekleştiren bir Türkiye’dir. Ülkemizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin devamıdır. Terörsüz Türkiye, Türk’ün de Kürt’ün de her inanç ve kimliğin kardeşçe yaşadığı bir vatan demektir. Bu çerçevede Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik projesi değil; huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesidir. Bir medeniyet hedefidir. Terörsüz Türkiye; çocuklarımızın korkusuz büyüdüğü, şehirlerimizin canlandığı, dağların, vadilerin, sokakların barışın sesiyle dolduğu, hiçbir gencimizin terör örgütlerinin ağına düşmediği, demokrasinin ve hukukun güç kazandığı, uluslararası alanda güçlü, bölgesinde lider bir Türkiye’nin adıdır” dedi.

"BU SÖYLEMİ LANETLİYORUM" Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da bir yürüyüş sırasında bazı kişilerin polise 'düşman' demesini kınayarak, “Terör, tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörün bu topraklardan silinmesine giden yolda, herkesin diline, söylemine, tutum ve davranışlarına dikkat etmesi zaruridir. Ancak görüyoruz ki; böylesine büyük bir hedefe doğru ilerlerken, bu süreci saptırmaya çalışan, sabote etmek isteyen aktörler de sahne alıyor. Terörsüz Türkiye, bir ‘Milli Mücadele’ sahasıdır. Bu sahada terör sevicilerine, terör propagandası yapanlara, kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur. Açıkça ifade etmek isterim. Devletimizin niteliklerine, milletimizin ortak değerlerine, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarına saldırı siyaset değildir, bir provokasyondur. Hiç kimse, gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, huzur ve güvenliği için canından geçen, serden geçen polisimize, ‘düşman’ deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz. Bu söylemi lanetliyorum. Polislerimiz, aziz milletimizin evlatlarıdır. Bizim kahramanlarımızdır. Kara Vatan’da, Mavi Vatan’da, Siber Vatan’da huzurun ve güvenliğin teminatlarıdır. Altını çizerek söylüyorum, siyasi fikir ifade etmekle devletimizin niteliklerine, kurucu iradesine, milletimizin değerlerine yönelik, saldırgan, hakaretamiz söylem ve eylemler aynı şey değildir. Bunlar, siyasi tartışma maskesi altında demokrasimizi zehirleme ve Terörsüz Türkiye’ye yönelik bir suikast teşebbüsüdür” diye konuştu.

"BİRİZ, BERABERİZ VE BİZ BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ" Türkiye Yüzyılı’nda provokasyonlara teslim olmayacaklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu: “Tekrar söylüyorum, bizim gündemimiz kardeşliğimizi büyütmedir. Huzur ve güvenliğin tesisidir. ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’dir. Provokasyonla yönlendirilen, fanatizme götüren söylemler milletimizin iradesine ihanettir. Türkiye Yüzyılı’na yürürken, provokasyonlara teslim olmayacağız. Birlikte üreteceğiz, birlikte çalışacağız, Allah’ın izniyle birlikte kazanacağız. Aziz milletimizin sağduyusu, tarih bilinci ve kardeşlik mayası her türlü fitneyi boşa çıkaracaktır. İnşallah Terörsüz Türkiye hedefi ile bu topraklarda gözyaşının değil, umudun yeşereceği, kalkınmanın hakim olduğu bir geleceği, hep birlikte inşa edeceğiz. Milletimizin cesaretiyle, devletimizin kararlılığıyla, terör bu ülkenin gündeminden tamamen silinecektir. Çünkü bizim en büyük gücümüz, inancımız, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz ve ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinde millet olma irademizdir. Evelallah bu irade oldukça, bu kardeşlik yükseldikçe, hiçbir güç milletimizin önünde duramaz, duramayacaktır. Bin yıldır birlikte yürüdüğümüz bu yolu ebediyen birlikte yürüyeceğimizden de hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz Türk’üyle, Kürt’üyle biriz, beraberiz ve biz birlikte Türkiye’yiz.”