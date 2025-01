Bakan Yerlikaya: Bu kabine dönemimizde 1425 teröristi etkisiz hale getirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti'nin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Kırklareli'de valiliği ziyaret etti. Bakan Yerlikaya'yı Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut ile protokol üyeleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Yerlikaya, ardından Vali Turan'dan brifing aldı. Bakan Yerlikaya, daha sonra Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti kongresine katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, milletvekilleri, belediye başkanlarının katıldığı kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de kongrede yaptığı konuşma canlı olarak izletildi.

REKLAM advertisement1

Kongrede konuşan Bakan Yerlikaya, Kırklareli'nde muhteşem bir heyecanı paylaştıklarını belirterek, "Hepimiz omuz omuzayız çünkü gayemiz bir bizim, derdimiz bir, sevincimiz bir. Bu salonda yaşanan bu büyük coşku, AK Parti'mizin her kongreden nasıl güçlenerek çıktığının da kanıtı. Bu coşkumuz, bu aşkımız, bu heyecanımız daim olsun inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle biz, '14 Kasım 2001'de, o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık.' Ve dünya siyasi tarihinde görülmemiş bir başarıya, hep birlikte imza attık. Neydi o başarı? Kurulduktan 1 yıl sonra iktidara gelmemiz ve 22 yıldır girdiğimiz her seçimden güçlenerek çıkmamız. Milletin emaneti, o iktidar anahtarı hep AK Parti'mize oldu. Halkımızın teveccühü hamd olsun her daim 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi, 'AK Parti' dedi. Çünkü AK Parti'miz; maziden atiye uzanan kutlu yürüyüşün adıdır. Türkiye'nin gücüne güç katan, hayalleri gerçeğe dönüştüren dava hareketinin ta kendisidir. Umudun adıdır AK Parti, icraatın adıdır, geleceğin adıdır ve sevgili kardeşlerim, işte bu kutlu dava, sizlerin omuzlarında yükselmiştir, sizlerin omuzlarında yükselmeye de devam edecektir. Milletimizin bağrından doğan, bu büyük davanın neferleri olarak, ilk günkü inançla, ilk günkü azimle 'büyük ve güçlü Türkiye' ideali yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize, milletimizle birlikte, omuz omuza yürümeye devam ediyoruz. Çünkü ne diyoruz? Sadece sandıklarda kazanan değil, gönüllerde de galip gelen bir dava hareketidir AK Parti. Çelikten iradenin, bitmek bilmeyen sevdanın adıdır. AK Parti, istikrar demektir, AK Parti, huzur demektir, AK Parti güven demektir, AK Parti, demokrasi demektir" dedi.