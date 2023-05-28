Sevinç'i tekerlekli sandalyeye oy kullanacakları sandığın olduğu sınıfa götüren Varank, oy verme işleminin ardından aileyi yeniden Togg'la evlerine bıraktı.

Hatice Sevinç'in kızı Gülcan Sevinç Tüter, gazetecilere, 10 gün önce Bakan Varank ile Koza Handa esnaf ziyareti sırasında karşılaştıklarını söyledi.

Varank'ın yanına gittiğini belirten Tüter, şunları anlattı: "Orada, Bakanım annemiz felçli, konuşamıyor ve yürüyemiyor. Bu nedenle bir önceki seçimde de oy kullanamadı ama annem çok istiyor. Eğer oy kullanırsa kendini daha iyi hissedecek. dedim. Bakan Bey de Öyle şey olur mu hemen adresinizi, telefonunuzu alalım ilgilenelim. Gerekirse ben de Togg ile beraber geleceğim teyzenin oyunu kullandıracağız, sonra tekrardan evine teslim edeceğiz" dedi. Çok mutlu oluruz, buna en fazla annem mutlu olur dedik."

"BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR JEST OLDU"

Tüter, Varank'ın taleplerini geri çevirmemesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Annesinin, oyunu kullanabildiği için çok mutluğu olduğunu vurgulayan Tüter, "Hepsi çok samimiydi. Mahallede bir bayram coşkusu vardı. Milli aracımızı ilk defa gördük, araç çok güzeldi. Annem çok keyif aldı. Rahat bir şekilde onu sarsmadan çok güzel bir şekilde götürdüler." dedi.

Çok keyifli bir zaman dilimi geçirdiklerini aktaran Tüter, "Çok güzel bir anı kaldı bizim için de bugün. Ailece çok mutlu olduk, gurur duyduk, onur duyduk. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Bakanımız verdiği sözü de tuttu. Bizim için çok güzel bir jest oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sadettin Sevinç de Varank'ın kendilerine yardımcı olmasından büyük memnuniyet duyduklarını, eşinin çok mutlu olduğunu belirtti.