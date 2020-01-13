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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, dün bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayın programında, İstanbul'daki şehir hastanesine yapılması planlanan metro ve karayolu inşaatı ihaleleri ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Turhan, konuya ilişkin şunları söylemişti: "Haziran ayında açılacak olan İstanbul Şehir Hastanesi'ne yapılacak olan ihalesi gerçekleştirilmiş, şantiyeleri kurulmuş karayolu ve metro hattı çalışmalarını İmamoğlu durdurdu.
Böyle bir belediye başkanı olabilir mi? Buradan bu tutumu tüm Türkiye'ye şikayet ediyorum. Cumhurbaşkanımız konuyu duyduğunda 'Biz İstanbulluları bu tür yöneticilerin eline mi bırakacağız. 'Yapmazlarsa hükümet olarak biz yapacağız. Biz tüm Türkiye'nin hükümetiyiz ' dedi ve talimat verdi. İmamoğlu'nun derdi İstanbul değil. Sadece devlete değil İBB'ye de ciddi gelirler sağlayacak bir projeye ihanet projesi demesi farklı niyetleri olduğunu gösteriyor. Günden güne değişen söylemleri de başkalarının verdiği fikirlerle konuşan bir belediye başkanı olduğunu gösteriyor."
İBB SÖZCÜSÜ ONGUN'DAN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Bakan Cahit Turhan'ın İstanbul Başakşehir'de açılacak şehir hastanesine yönelik metro ve karayolu açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarında şöyle dedi:
"Bazı Bakanlarımızın, İBB ve Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında yanıltıcı açıklama yapmayı alışkanlık haline getirdiğini üzülerek görmekteyiz. Ulaştırma Bakanı Sn. Turhan'ın, 'İmamoğlu Başakşehir'de açılacak şehir hastanesine ulaşacak metroyu durdurdu' ifadesi doğru değildir. Yapımına 2017 yılında başlanan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı projesi, finansman bulunmadan ihaleye çıkıldığı için Ekim 2018'den bu yana durmaktadır. Sadece yüzde 9'u tamamlanan hattın bitirilmesi için 1.5 milyar liraya ihtiyaç vardır.
Şehir Hastanesi'nin açılışı nedeniyle Nisan 2019'da hastane önündeki istasyon için kazı çalışmalarına tekrar başlanmış ancak finansal yetersizlik nedeniyle bir önceki yönetim tarafından inşaata devam edilememiştir. Sadece 1 istasyonun yüzde 25'i yapılmıştır. Hal böyleyken, kamuoyuna üstelik bir Bakan tarafından yanıltıcı bilgi verilmesinin arkasındaki motivasyon düşündürücüdür. Kamuoyunu sağlıklı ve şeffaf bir şekilde bilgilendirme gayretimiz devam edecektir."
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